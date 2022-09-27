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Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации

«Известия»: «Опора России» попросила предоставить отсрочку от мобилизации для бизнеса

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса. С соответствующей инициативой к министру экономического развития Максиму Решетникову обратился глава «Опоры России» Александр Калинин, передают «Известия».

Он заявил, что предприниматели должны продолжать работать, чтобы закрывать потребности государства и населения. Для этого деловое сообщество призывает установить квоты по призыву с одного предприятия, а в случае мобилизации директора предоставить период в несколько дней, чтобы он мог передать дела.

В письме также предлагается приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от выручки и привязаны к самому статусу индивидуального предпринимателя, например, патент, страховые взносы, имущественные налоги и аренду. Эти меры призваны поддержать бизнес на период мобилизации.

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что Минэкономразвития работает над вопросом поддержки малого и среднего бизнеса. Он уточнил, что отсрочка мобилизации является для предпринимателей не преференцией, а необходимостью.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы.

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Марина Совина
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