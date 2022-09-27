В Госдуме прокомментировали готовность Тимати к мобилизации

Депутат Колунов заявил, что рэпер Тимати мог бы посетить зону СВО в качестве артиста

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов прокомментировал заявление российского рэпера Тимати о готовности к мобилизации. Своим мнением политический деятель поделился в беседе с News.ru.

По словам депутата Госдумы, исполнитель мог бы посетить зону проведения специальной военной операции в качестве артиста, чтобы поддержать российских военных.

«Такие звезды, как Тимати, могут выступить с концертами перед российскими военными с подходящим репертуаром, поддержать их. Это поможет держать удар и побеждать. Моральный, боевой дух наших солдат и офицеров в зоне СВО необходимо поддерживать», — заявил политик.

Колунов добавил, что в период Великой Отечественной войны советские музыканты посещали зоны боевых действий и поддерживали солдат. Депутат отметил, что отечественные артисты также посещали Афганистан и Чечню, и заявил, что выступление Тимати перед российскими военными принесет пользу.

«Многие советские артисты прилетели в Афганистан — и это был их вклад в поддержку воинов. Когда шли бои на территории Чечни — туда тоже выезжали десанты из артистов. Поэтому мое мнение: Тимати как популярный исполнитель, шоумен принесет гораздо больше пользы, если будет поднимать настроение и силу духа нашим военным именно своим артистическим талантом», — сообщил политический деятель.

Ранее рэпер Тимати опроверг слухи об эмиграции в Узбекистан и заявил, что находится в Москве. Он также коснулся темы мобилизации, подчеркнув, что «долг родине придется отдавать рано или поздно».