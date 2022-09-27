В Токио сотни человек вышли на акции протеста

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против госпохорон бывшего премьера Абэ

В Токио несколько сотен человек вышли на акции протеста, чтобы потребовать отмены государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обвинив убитого премьера в милитаристских взглядах. Об этом пишет Коммерсантъ.

Ранее сообщалось, что похороны убитого Синдзо Абэ обойдутся Японии почти в два миллиона долларов.

Абэ, убитый в июле, был лидером Японии дольше всех и одним из самых вызывающих разногласия в послевоенный период политиков из-за его ревизионистского взгляда на военную историю, поддержки более сильной армии и того, что критики называют авторитарным подходом и кумовством.