Похороны убитого Синдзо Абэ обойдутся Японии почти в два миллиона долларов

Kyodo: кабмин Японии выделил $1,8 млн на государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ

Похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ обойдутся японскому правительству почти в два миллиона долларов. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, 26 августа кабинет министров Японии одобрил выделение 250 миллионов иен (1,8 миллион долларов) на данные цели. Эта сумма будет включать расходы на аренду зала «Будокан» в Токио и организацию мер предосторожностей против COVID-19. Ожидается, что на похоронах политика будут присутствовать максимум 6 400 человек.

Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны.

Экс-премьер Японии скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами

подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.