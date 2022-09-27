Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном у россиян городе Испании

Spain-Real.Estate: самое дешевое жилье в испанской Торревьехе можно купить за 2,6 млн руб.

Самое дешевое жилье в популярном у россиян испанском городе Торревьеха можно купить за 2,61 миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты портала Spain-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру.»

Подобный бюджет позволит приобрести квартиру на вторичном рынке площадью 27 квадратных метров. Объект расположен в шаговой доступности от пляжа Лас-Локос. При этом недвижимость достанется новому владельцу в полностью готовом для проживания состоянии.

Следующий по доступности вариант расположен в центре Торревьехи. Речь идет о квартире площадью 30 квадратных метров за 2,62 миллиона рублей. Отмечается, что объект находится в доме 1990 года постройки, а расстояние до моря составляет 900 метров. Кроме того, недвижимость полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.

Замыкает тройку самых дешевых квартир в испанском городе лот площадью 30 квадратных метров за 2,73 миллиона рублей. Жилье находится на четвертом этаже пятиэтажного дома, который расположен в одном километре от моря. Квартира так же полностью готова к проживанию.

В сентябре 2022 года вторичном рынке жилья Торревьехи экспонируется 500 квартир и апартаментов. По данным Spain-Real.Estate, с января предложение сократилось на 46,4 процента. Так, в начале года для покупки были доступны 933 готовых объекта.

Ранее стало известно, что москвичи стали реже интересоваться жильем в Испании — в августе 2022 года спрос на недвижимость в стране сократился на 50,9 процента по сравнению с показателями аналогичного месяца в 2021-м.