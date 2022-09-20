Москвичи отвернулись от жилья в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: москвичи отвернулись от жилья в Испании

Спрос на покупку жилья в Испании со стороны москвичей в августе 2022 года упал на 50,9 процента относительно восьмого месяца 2021 года. О том, что жители столицы отвернулись от жилья в одной европейской стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Spain-Real.Estate.

По сравнению с августом 2020 года двумя годами позднее отрицательная динамика составила 63,35 процента. Эксперты отметили, что спрос на покупку недвижимости в Испании со стороны жителей Москвы в нынешнем году падал в пяти из восьми месяцев, при этом отрицательная динамика в четырех из них составила более 10 процентов. Специалисты добавили, что число обращений за период с января по август 2022 года оказалось на 27,77 процента ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

В сентябре эксперты Spain-Real.Estate раскрыли причины того, почему россияне потеряли интерес к переезду в Испанию. Этому поспособствовали трудности с перелетами на фоне прекращения прямого авиасообщения между Россией и Испанией, сложности с погашением оформленной в европейской стране ипотеки, а также невозможность перевести средства на свои счета или счета застройщиков.