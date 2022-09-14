Раскрыты причины потери интереса россиян к переезду в одну европейскую страну

Spain-Real.Estate: россияне расхотели переезжать в Испанию из-за сложностей с кредитами

В августе 2022 года граждане России массово расхотели переезжать в Испанию — спрос на покупку недвижимости там снизился на 46,42 процента по сравнению с тем же месяцем в 2021-м. Причины потери интереса россиян к переезду в европейскую страну раскрыли эксперты портала Spain-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в последний месяц лета спрос также оказался на 10,57 процента ниже показателей июля текущего года. Кроме того, интерес россиян к приобретению жилья в Испании снижается шесть месяцев подряд, начиная с марта. В целом за восемь месяцев 2022 года, с января по август включительно, российский спрос на недвижимость в этой европейской стране снизился на 11,16 процента относительно результата за аналогичный период 2021-го и на 17,08 процента по сравнению с первыми восьмью месяцами 2020-го.

Среди главных причин снижения интереса россиян к испанским объектам в Spain-Real.Estate назвали трудности с перелетами на фоне прекращения прямого авиасообщения между Россией и Испанией. Другим основанием для снижения спроса эксперты указали сложности с погашением оформленной в Испании ипотеки. «Сроки погашения оказываются пропущенными из-за заморозки счетов. После третьего пропущенного платежа испанский банк взыскивает имущество, находящееся в залоге», — пояснил представитель портала Ален Еремеев.

Среди прочих причин специалисты назвали невозможность перевести средства на свои счета или счета застройщиков, запрет на получение ИНН, невозможность открыть счет и отмену выдачи «золотой визы» гражданам России, которая позволяла неевропейским гражданам проживать в Испании в обмен на крупные инвестиции.

Ранее эксперты Spain-Real.Estate назвали самые популярные у россиян регионы Испании. Лидерами по спросу на жилье оказались Каталония, Андалусия и Валенсия. Кроме того, граждане России часто приобретали жилье на Канарских островах и в Мадриде.