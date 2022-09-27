В России рассмотрят проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

Совфед на заседании 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

Совет Федерации рассмотрит законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян на заседании 4 октября. Об этом заявила предстатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, передает РИА Новости.

«Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их. Это очень важная работа», — сказала сенатор.

21 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что на призванных в рамках частичной мобилизации россиян будут распространяться медицинские и налоговые льготы. Кроме того, она заявила, что мобилизованные получат бесплатное получение дополнительного профессионального образования, а также ежемесячную доплату к пенсии.

Ранее стало известно, что Государственная Дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для россиян, которые попали под частичную мобилизацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.