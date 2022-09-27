Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных

Госдума одобрила законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами

Государственная Дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам к Трудовому кодексу, договор с работодателем будет приостановлен до момента окончания службы. После этого россияне смогут вернуться к работе в течение трех месяцев. Период, когда трудовой договор будет приостановлен, засчитается как трудовой стаж работника и в его стаж работы по специальности.

«Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на призванных в рамках частичной мобилизации россиян будут распространяться «и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии и многое другое».