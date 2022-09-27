Описан сценарий появления миротворцев ООН на линии соприкосновения РФ и Украины

Аналитик Кортунов допустил появление миротворцев ООН на линии соприкосновения РФ и Украины

Если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, то в мониторинге линии соприкосновения могут быть задействованы миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН). Такой сценарий описал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии «Ленте.ру».

Аналитик пояснил, что если вооруженные силы России и Украины зафиксируются на текущих позициях, то длина контактной линии может составить около двух тысяч километров. Международный мониторинг будет предполагать появление на этой контактной линии десятков тысяч миротворцев — такие ресурсы есть только в распоряжении ООН.

«Поэтому если будет достигнута какая-то договоренность о прекращении огня, если стороны все-таки добьются какого-то перемирия, то ООН сможет вступить в игру, она обладает для этого легитимностью как ни одна организация», — допустил Кортунов. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен только после того, как потенциал противостояния между Россией и Украиной будет исчерпан.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин обратился к заместителю генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и призвал ее «к более взвешенной и беспристрастной» позиции по Украине.

