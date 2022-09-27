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В ООН призвали Россию уважать право граждан на мирные собрания

Управление ООН по правам человека призвало Россию уважать право граждан на мирные собрания
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с задержаниями граждан России во время акций против частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равины Шамдасани.

Шамдасани призвала Россию уважать право граждан на свободу выражения мнения и мирные собрания, а также освободить задержанных. «Мы призываем людей протестовать мирно и избегать применения насилия», — добавила она.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о задержаниях на акции протеста против мобилизации в Санкт-Петербурге. По данным корреспондента «Ъ-СПб», один из автобусов был полностью заполнен задержанными.

24 сентября в Москве были привлечены к административной ответственности 514 человек за участие в несанкционированном митинге. После задержания 192 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

21 сентября в России объявили о начале частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Виктория Кондратьева
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