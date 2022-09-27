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Командир бригады ВСУ признал право Донбасса на самоопределение

Морпех ВСУ Волынский с позывным «Волына» заявил о праве Донбасса на самоопределение

Фото: РИА Новости

Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным «Волына», сдавшийся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», признал право Донбасса на самоопределение. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — заявил комбриг на опубликованном видео, записанном в августе 2022 года.

На вопрос, имеют ли жители Донбасса право самоопределения, морпех сказал «Конечно». По его словам, Украина лишала регион этого права.

Ранее Волына извинился перед жителями Донбасса. «От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», — сказал он. Военный добавил, что не желал бы лично встречаться с жителями Мариуполя, поскольку в их глазах солдаты ВСУ стали «извергами».

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Марина Совина
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