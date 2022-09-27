Кремль отреагировал на слова Медведева о применении Россией ядерного оружия

Песков заявил, что в словах Медведева о применении ядерного оружия есть отсылка к доктрине

Высказывание зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о применении Россией ядерного оружия основывается на доктринальных документах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

27 сентября Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости, если на нее или ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Применение ядерного оружия будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», подчеркивал политик.

«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов, являются ли слова Медведева официальной позицией Кремля.

Ранее президент Владимир Путин во время телеобращения предостерег шантажирующих Россию применением ядерного оружия страны. Говоря об упомянутых государствах, Путин отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».