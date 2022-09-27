Сообщение о низкой явке на референдуме в Мелитополе оказалось недостоверным

Информация о низкой явке на референдуме в Мелитополе не подтвердилась

Сообщение о том, что на референдуме о вхождении в состав России в Мелитополе Запорожской области фиксируется крайне низкая явка, оказалось недостоверным.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 26 сентября заявил в эфире телеканала «Рада», что в городе к настоящему времени осталось только 50 процентов от общего числа граждан, имеющих право голосовать. При этом российские военные смогли заставить принять участие в референдуме о присоединении Запорожской области к России только 20 процентов из них. Позже в тот же день публикация с основными тезисами его выступления появилась в официальном Telegram-канале Федорова.

Как заявил политик, из указанных 20 процентов поддержали вхождение региона в состав РФ только 10 процентов, при этом свои голоса они якобы отдавали «под дулом автомата». Кроме того, людей якобы заставляли голосовать не только за себя, но и за всех членов семьи и соседей, а горожан, снимающих жилье, — за собственников квартир.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте администрации Мелитополя, по итогам четырех дней референдума, в ходе которых проходило выездное голосование, явка в городе составила 66,39 процента. По Мелитопольскому району явка за четыре дня зафиксирована на уровне 67,21 процента. Также отмечается, что избирательный процесс проходит без нарушений.

Кроме того, сообщалось, что с утра 27 сентября, когда в Мелитополе открылись избирательные участки, жители города начали выстраиваться в очередь, чтобы проголосовать. На участки пришли тысячи человек, отмечало РИА Новости. Так, только на одном из участков образовалась очередь из около 500 человек, писал портал Лента новостей Бердянска.

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом она тиражировалась украинскими СМИ (1, 2, 3) и Telegram-каналами.