Запашный рассказал о жизни с братом на одном участке

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что не устает от живущего с ним на участке брата

Дрессировщик и и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что живет вместе со своим братом Аскольдом в соседних домах, расположенных на одном земельном участке. Об этом он сообщил в интервью журналу WomanHit.

Дрессировщик ответил на вопрос о том, насколько близкие у него отношения со своим братом. «Во-первых, мы живем на одном большом участке без забора. Наши дома стоят рядом, мы даже шагами мерили — что-то в районе девяти шагов от подъезда до подъезда. Второе, настолько любим друг друга и это взаимно, что не устаем друг от друга так, чтобы сказать: "А давай разъедемся?"», — заявил Запашный. Он отметил, что их с Аскольдом семьи дружат и отдыхают вместе.

В июне бывшая жена рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, что она начала заниматься вопросом покупки дома. Певица и дизайнер сообщила, что с приобретением недвижимости ей помогал отец, который потратил свои сбережения, чтобы все члены семьи вместе жили в новом доме.