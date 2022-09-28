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ЕC запретит импорт стальной продукции из России

Politico: ЕC запретит импорт из России стальной продукции, но продолжит покупать алмазы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Евросоюз планирует запретить импорт из России стальной продукции, но продолжит импортировать российские алмазы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по восьмому пакету санкций в отношении Москвы.

Так, по информации издания, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, которые используются в ювелирной промышленности. При этом российские алмазы не упомянуты в списке новых ограничений, пишет Politico.

До этого стало известно, что страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. «Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — пояснил представитель Госдепартамента США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Марина Совина
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