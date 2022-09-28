ЕC запретит импорт стальной продукции из России

Politico: ЕC запретит импорт из России стальной продукции, но продолжит покупать алмазы

Евросоюз планирует запретить импорт из России стальной продукции, но продолжит импортировать российские алмазы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по восьмому пакету санкций в отношении Москвы.

Так, по информации издания, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, которые используются в ювелирной промышленности. При этом российские алмазы не упомянуты в списке новых ограничений, пишет Politico.

До этого стало известно, что страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. «Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — пояснил представитель Госдепартамента США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.