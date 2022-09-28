Российскую школьницу на два часа заперли в холодном автобусе

В Сургуте 14-летнюю школьницу на два часа заперли в холодном автобусе

В Сургуте 14-летняя девочка два часа просидела в запертом холодном автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, ребенок остался в транспорте на конечной остановке, так как водитель и кондуктор забыли проверить салон перед тем, как ушли на обед, и закрыли автобус.

Внутри транспортного средства не было никакой информации о перевозчике. Школьница позвонила матери из запертого автобуса, после чего та обратилась в полицию. Только сотрудникам правоохранительных органов удалось найти информацию о рейсе. После случившегося девочке не потребовалась помощь медиков.

Ранее в Пензенской области водитель высадил детей из маршрутки на мороз. Он опасался штрафа за переполненный микроавтобус, из-за чего среди «лишних» пассажиров также оказались несколько детей.