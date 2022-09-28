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В школе охранник распылил в лицо россиянке перцовый газ и попал на видео

В школе Сыктывкара охранник распылил перцовку в лицо россиянке со словами «иди отдохни»

В школе Сыктывкара охранник распылил в лицо одной из родительниц перцовый газ. Случившееся пострадавшая сняла на камеру, кадры публикует «Подъем» в Telegram-канале.

На видео попало, как охранник кричит на женщину. Одна из сотрудниц образовательного учреждения обращается к мужчине с просьбой, чтобы тот перестал кричать. Но россиянин не реагирует на замечания и спрашивает у автора видео: «Хочешь побрызгаю?» Женщина за кадром отвечает утвердительно, после чего охранник со словами «иди отдохни» распыляет перцовый газ ей в лицо.

По словам директора школы Елены Шехониной, пострадавшей россиянке промыли глаза, она отказалась от госпитализации, но написала заявление в полицию. От работы в школе охранника отстранили.

«Мама тоже еще та. У нее отказ от термомометрии, от металлорамки — от всего на свете. Она считает, что она может просто зайти. Она вчера конкретно пришла с провокацией», — отметила глава образовательного учреждения.

Ранее в школе Нижнего Новгорода шестеро детей пострадали при распылении перцового баллона, трое из них находились в реанимации. Опасный газ распылил четвероклассник.

Анастасия Шейкина
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