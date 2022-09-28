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Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен

NYP: Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — сказал американский лидер.

Конгрессвумен-республиканка Джеки Валорски была членом палаты представителей Соединенных Штатов из второго избирательного округа штата Индиана. Политик занимала этот пост с 2013 года до своей смерти в 2022-м.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).

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Марина Совина
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