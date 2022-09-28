Протестующие в Чехии потребовали прямых соглашений с Россией о поставках газа

Массовые акции протеста против правительства и за соглашения с Россией проходят в Чехии

На центральной площади Праги, а также в ряде других крупных городов Чехии прошли массовые антиправительственные митинги. Об этом сообщил телеканал CNN Prima NEWS.

По информации канала, демонстрации прошли под лозунгом «Чешская Республика на первом месте». Отмечается, что протестующие потребовали отставки действующего кабмина, военного нейтралитета страны и заключения прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.

Кроме того, среди требований организаторов акций звучали призывы к освобождению промышленности республики от иностранной зависимости, приближению к продовольственной независимости Чехии и введению вакцинации от коронавируса на добровольной основе. CNN Prima NEWS пишет, что протесты прошли также в Брно, Пльзене, Либереце, Остраве.

Ранее президент Чехии Милош Земан не согласился с министром иностранных дел страны Яном Липавским, заявившим, что уезжающие из-за мобилизации граждане России не соответствуют условиям для получения визы. «Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — сказал он.