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69-я параллель

Частично парализованный медведь Диксон смог пошевелить лапой

Раненый медведь Диксон смог пошевелить лапой, которую ветеринары считали парализованной

Кадр: телеграм-канал «Светлана Акулова»

Раненый краснокнижный медведь Диксон, найденный на одноименном острове в сентябре, смог пошевелить задней лапой, которая до этого была парализована. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает «Мир 24».

Лапа животного начала реагировать на касания ветеринаров — по словам специалистов, такая реакция указывает на положительную динамику, ведь до этого врачи полагали, что частично парализованный зверь никогда не сможет ходить.

Медведь проходит реабилитацию в Московском зоопарке и ежедневно тренируется с ветеринарами. Зоологи проверяют чувствительность хищника и следят, чтобы он не утратил инстинкты. В ходе занятий Диксон достает из коробок еду, обернутую бумагой, — это побуждает его двигаться и тренировать рефлексы.

В Московском зоопарке заверили, что травмированный медведь останется жить в вольере. Диксону построят бассейн со специальной подъемной конструкцией, которая сможет его поднять, если зверь не сможет плавать.

Медведя с огнестрельными ранениями обнаружили без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищника заметили местные жители, позже его перевезли в Москву.

Это не первый хищник с Диксона, которого спасают врачи, — в июле специалисты помогли медведице, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки.

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Варвара Родикова
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