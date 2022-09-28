В Башкирии представят выставку из коллекции Российского этнографического музея

В Башкирии представят выставку «Волжская Булгария. Великое наследие»

В Национальном музее Республики Башкортостан 30 сентября представят передвижную выставку «Волжская Булгария. Великое наследие» из коллекционного собрания Российского этнографического музея. Об этом сообщает «Башинформ».

Проект будет представлен в год 1100-летия принятия Волжской Булгарией ислама. Посетители выставки смогут увидеть памятники XIX — начала ХХ веков. Среди них предметы местного ремесла и торговли: образцы золотного шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия.

Наследие Волжской Булгарии сохраняется в культуре этносов Волго-Уральского региона: татар, чувашей, башкир, бесермян, удмуртов, мордвы, марийцев.

Ранее сообщалось, что в Баймакском районе Башкирии археологи обнаружили железные наконечники для стрел времен Золотой Орды. По мнению экспертов, наконечники принадлежали одному колчанному набору и использовались в зависимости от ситуации: для поражения живой силы или легкой брони.