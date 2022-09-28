Подлежащих частичной мобилизации россиян предупредили об актах мошенничества

Юрист Зайцева: аферисты предлагают подлежащим частичной мобилизации списать кредиты

Юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева предупредила подлежащих частичной мобилизации россиян о возможных телефонных звонках мошенников. О действиях злоумышленников она рассказала РИА Новости.

Специалист пояснила, что мошенники предлагают списать кредиты или оформить новые. Она подчеркнула, что на фоне мероприятий по частичной мобилизации, как и в любой нестандартной ситуации, стоит быть готовым к всплескам афер. «Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро "отмазать" от военкомата, решить финансовые вопросы "легально" или даже взять новые кредиты на "более выгодных условиях"», — поделилась Зайцева.

Она посоветовала сохранять бдительность и осознанно подходить к решению своих финансовых вопросов. Юрист напомнила, что любые серьезные обсуждения с вовлечением персональных данных всегда требуют личного присутствия человека и не могут быть улажены дистанционно.

Ранее были названы еще несколько новых мошеннических схем, возникших в связи с частичной мобилизацией. Все они заключаются в предложениях отсрочки или удаления данных человека из базы призывников.

