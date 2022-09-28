В Казахстане прокомментировали ситуацию с эвакуационными рейсами из России

Qazaq Air опровергла данные о продаже билетов на эвакуационные рейсы из Омска в Астану

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air опроверг сведения о специальных эвакуационных рейсах из России. Ситуацию с перелетами прокомментировали в пресс-службе авиакомпании, пишет «Интерфакс».

Ранее в сети появился сайт, на котором якобы велась продажа авиабилетов на эвакуационные рейсы Qazaq Air из Омска в Астану. Цена на них составляла примерно пять тысяч долларов (более 290 тысяч рублей). Казахстанский авиаперевозчик заявил, что подобные сообщения не являются достоверными.

Более того, во избежание мошеннических действий представители перевозчика рекомендовали гражданам покупать авиабилеты исключительно на официальном сайте компании или в авторизированных агентствах по их продаже.

В пресс-службе компании напомнили, что рейс Астана — Омск — Астана — регулярный. Он выполняется в соответствии с действующим расписанием.

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