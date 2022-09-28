Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Миллионера заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларов

Миллионера из Майами заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларов

Кадр: FridaNFT / YouTube

Миллионер из Майами предположительно сжег работу мексиканской художницы Фриды Кало в рамках запуска своего NFT-проекта. Об этом сообщает NY Post.

В июле подозреваемый в преступлении предприниматель Мартин Мобарак снял видео, на котором он поджигает рисунок Кало Fantasmones Siniestros в бокале мартини. Как видно из ролика, мужчина находился на мероприятии в окружении гостей. Поджог рисунка, по замыслу миллионера, должен был стимулировать продажу цифровых версий редкой работы.

«Я надеюсь, все присутствующие здесь смогу понять этот жест и увидеть в нем что-то положительное», — прокомментировал свои действия Мобарак.

В рамках своего NFT-проекта бизнесмен планировал продать 10 000 уникальных копий рисунка. Он утверждал, что вырученные средства пойдут в пользу Дворцу изящных искусств в Мехико, дому-музею Фриды Кало в Койоакане, Мексика, и нескольким благотворительным организациям, помогающим больным детям.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту уничтожения рисунка Кало.

Ранее на иконе «Троица» нашли существенные изменения после отправки на богослужение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе
В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году
Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Мужчина сообщил об угрозе в московском метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.