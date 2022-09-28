Известный певец решил избавиться от поместья в Британии

Певец Бой Джордж выставил на продажу поместье в Лондоне за 17 миллионов фунтов

Известный поп-певец Бой Джордж решил избавиться от своего поместья в Британии. Музыкант выставил недвижимость на продажу за 17 миллионов фунтов (около миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Объект находится в элитном районе Лондона Хампстед. Дом в готическом стиле был построен в 1868 году, Джордж приобрел его в 1984 году. За последние три года поместье прошло через масштабную реставрацию.

Площадь главного здания составляет около 510 квадратных метров. Интерьер отличается наличием витражных стекол, декоративных потолков и открытых кирпичных стен. Внутри жилья есть просторный зал, сводчатая столовая, кинозал, комната для медитации и хозяйская спальня. На крыше располагается терраса.

Ранее в сентябре свой дом выставил на продажу американский рэпер Лил Уэйн. Он рассчитывает получить за жилье в штате Флорида 29,5 миллиона долларов. Площадь объекта составляет почти 957 квадратных метров, внутри него семь спален и 11 ванных, гостиная с камином и выходом на задний двор, столовая, кухня с итальянскими шкафами, лифт, винный погреб и домашний кинотеатр.