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Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе

Mash: взрыв в Соболевке произошел из-за самопроизвольного выстрела гранатомета

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Взрыв боеприпаса в селе Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области, граничащей с Украиной, произошел из-за неполадок во время учений на базе сельхозтехники. Подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, во время учений самопроизвольно выстрелил гранатомет. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что причиной детонации боеприпаса стал человеческий фактор.

Помимо этого, Mash уточняет данные о пострадавших. Всего сообщается о 14 пострадавших, из которых госпитализированы 13 — 11 гражданских лиц, которые работали на базе, и двое военных. Шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

О взрыве 28 сентября сообщил Гладков. По его словам, сейчас на месте взрыва работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли белгородское село Зиборовка. По словам Гладкова, никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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