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14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной

Губернатор Гладков сообщил о 14 пострадавших из-за взрыва боеприпаса под Белгородом

Фото: Shutterstock

14 человек пострадали из-за взрыва боеприпаса в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков подчеркнул, что причиной детонации боеприпаса стал человеческий фактор. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли белгородское село Зиборовка. По словам Гладкова, никто не пострадал. Повреждения получили два автомобиля, пять частных домовладений, а также кровля школы. Губернатор также показал кадры с разрушениями.

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Кроме того, накануне сообщалось, что 25 сентября беспилотник атаковал электроподстанцию «Фрунзенская» в белгородском селе Драгунское. По информации Telegram-канала Baza, дрон был оснащен взрывным устройством, собранным из наступательной ручной гранаты РГД-5 и пластида.

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Константин Лысяков
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