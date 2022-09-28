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США пообещали продолжить вооружать Тайвань

Вице-премьер США Харрис заявила, что Вашингтон продолжит вооружать Тайвань

Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон продолжат помогать властям Тайваня усиливать оборону острова и будет развивать двусторонние отношения, пообещала вице-президент США Камала Харрис на борту американского эсминца на базе ВМС США Йокосука в Японии. Ее слова приводит газета South China Morning Post.

«Мы продолжим противодействовать односторонним попытка изменить статус-кво в регионе. Мы также продолжим поддерживать самооборону Тайваня — в соответствии с нашей долгосрочной политикой», — заявила Харрис.

Американский вице-президент обвинила Пекин в попытках пересмотреть установившийся региональный порядок и заверила, что США сохранят курс на «углубление неофициальных связей» с Тайванем.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал Тайвань независимым государством. Дипломат отметил, что некоторые в Штатах считают остров частью Китая и выражают недовольство визитами американских представителей. Он уточнил, что придерживается другой точки зрения и неоднократно заявлял о ней.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

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Марина Совина
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