Гавайи оштрафовали ВМС США на миллионы долларов

Гавайи оштрафовали ВМС США на $8,8 млн за сброс сточных вод

Гавайский департамент здоровья оштрафовал Военно-морские силы США (ВМС США) за несанкционированный сброс сточных вод с военной базы Перл-Харбор — Хикэм. Сумма штрафа составила 8,8 миллиона долларов, сообщает ABC News.

В ведомстве отметили, что отходы сбрасывались в воду несколько раз. Сотрудниками департамента было зафиксировано 766 случаев выброса ВМС загрязняющих веществ сверх установленных пределов. Сточные воды были сброшены в период с января 2020-го по июль 2022 года.

Ведомство также установило 212 случаев сбоев в эксплуатации и обслуживании своей станции. «Неспособность ВМС надлежащим образом использовать и содержать станцию очистки сточных вод привела к загрязнению государственных вод», — заявила замдиректора по санитарному состоянию окружающей среды департамента Кейтлин Хо. Она добавила, что ведомство принимает меры, необходимые для защиты водных ресурсов.

В ВМС заявили о планах улучшить работу станции, в том числе устранить указанные департаментом здоровья неполадки. Отмечается, что на данный момент база продолжает работать.

В августе в Европе нашли применение сточным водам — их захотели использовать повторно, чтобы справиться с дефицитом жидкости. Отходы предлагают повторно очищать на водоканалах и применять для полива сельскохозяйственных земель.