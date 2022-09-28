Блогерша нашла тайный смысл в изображении девочек на детской одежде

Блогерша simply_gender_free: рисунки на одежде для девочек внушают им идею покорности

Блогерша с никнеймом simply_gender_free нашла тайный смысл в рисунках девочек на детской одежде. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина поделилась своими наблюдениями о том, что на данных изделиях девочек изображают с закрытыми глазами. В качестве примера она привела несколько подобных принтов. «Детские наряды закрепляют идею о том, что девочки должны быть скромными, покорными и тихими. (...) Вашим дочерям внушают, что на них следует смотреть, а не слушать. Когда в следующий раз пойдете за покупками — присмотритесь. Уверяю, что на вещах для мальчиков вы такого не найдете», — поделилась юзерша своими выводами.

Однако зрители придерживались другой точки зрения. «Я дизайнер детской одежды. Глаза закрыты, потому что так выглядит симпатичнее. У нас нет специальных распоряжений на этот счет», «Нашла проблему там, где ее нет», «Может, закрытые глаза обозначают, что девочки наслаждаются жизнью?», «Это просто выглядит мило», — прокомментировали они.

В июле ювелир и основательница бренда Shiffon Co. Шилпа Ярлагадда раскрыла тайный смысл кольца Меган Маркл, которое она надевала на выступление своего мужа принца Гарри перед Генеральной Ассамблеей ООН. «Это кольцо является символом поддержки женского сообщества», — заявила Ярлагадда.