Доходность казначейских облигаций США рекордно выросла

В США доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила выше 4 процентов

В США доходность 10-летних казначейских облигаций — ключевой ориентир глобальной стоимости заимствований — подскочила выше 4 процентов годовых во время торгов в среду, 28 сентября. Об этом сообщает CNBC. Рост оказался максимальным с апреля 2010 года.

Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, потеряли 20 пунктов, или около 0,1 процента. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1 процента, а фьючерсы на Nasdaq 100 — примерно на 0,6 процента. Доходность американских госбондов демонстрирует рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит курс по ужесточению денежно-кредитной политики и дальше станет повышать ставки для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

В конце августа на долговом рынке США была зафиксирована аномальная ситуация: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных десятилетних бумаг. Это явление называется инверсией доходностей. Оно означает, что инвесторы считают вложения на короткий срок более рискованными, чем на длинный, и считается самым верным признаком будущей рецессии не только в США, но и во всем мире.

Такое наблюдалось пять раз с 1978 года — каждый раз становился сигналом к будущей глобальной рецессии. Это объясняется тем, что инвесторы начинают переводить свои вложения из краткосрочных активов в долгосрочные, воспринимая первые как рисковые из-за возможности дефолта эмитента.