Музыкант Kodak Black оплатил аренду домов попавшим под риск выселения 28 семьям

Музыкант Kodak Black оплатил арендную плату за жилье 28 семьям, которым грозило выселение

Американский хип-хоп исполнитель Kodak Black оплатил арендную плату за жилье 28 семьям, которым грозило выселение. Об этом сообщает Complex с ссылкой на социальные сети артиста.

Музыкант рассказал, что помог жителям своего родного города Помпано-Бич, расположенного в американском штате Флорида. По его словам, он внес оплату за их жилье на несколько месяцев вперед из-за чего семьям теперь не грозит выселение до конца этого года.

«28 семьям грозило выселение за то, что они просрочили арендную плату на несколько месяцев. Я заплатил то, что они задолжали, а также оплатил им арендную плату за следующие несколько месяцев, так что они в порядке до конца года», — отметил хип-хоп исполнитель.

Ранее Kodak Black призвал поклонников не снимать его на камеры в целях безопасности.

По словам рэпера, съемка публичных людей в общественных местах может быть опасна: в пример артист привел инцидент с музыкантом PnB Rock, который погиб в результате стрельбы в ресторане Лос-Анджелеса после того, как его девушка опубликовала их геолокацию в социальных сетях.