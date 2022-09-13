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Рэпера PnB Rock застрелили в Лос-Анджелесе

30-летний рэпер PnB Rock скончался в Лос-Анджелесе в результате стрельбы
PnB Rock

PnB Rock. Фото: Mark Makela / Reuters

30-летний американский рэпер Раким Аллен, более известный как PnB Rock, скончался в Лос-Анджелесе в результате стрельбы. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября. Артист вместе со своей возлюбленной находился в ресторане быстрого питания, когда вооруженный мужчина проник в здание и начал требовать у сотрудников заведения отдать ему продукты. Затем подозреваемый напал на артиста, попытался забрать его украшения и выстрелил в него.

PnB Rock экстренно доставили в одну из ближайших больниц, где врачи зафиксировали остановку сердца звезды и констатировали его смерть спустя полчаса после выстрела.

«Он застрелил жертву и выбежал через боковую дверь к машине, а затем скрылся с парковки», — рассказал капитан полиции Лос-Анджелеса Келли Муниз.

Правоохранительные органы занялись поиском убийцы. По информации издания, преступник мог намеренно посетить заведение ради того, чтобы ограбить артиста, так как незадолго до трагедии возлюбленная Аллена опубликовала фото с указанием геолокации ресторана в социальных сетях.

Рэпер обрел широкую популярность после выпуска сингла Selfish в 2016 году. Композиция заняла 51-е место в американском Billboard Hot 100.

В конце июля 24-летнего рэпера JayDaYoungan застрелили около его дома в США.

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Анастасия Астахова
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