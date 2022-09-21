Рэпер Kodak Black призвал не снимать его на камеры в целях безопасности

Рэпер Kodak Black призвал поклонников не снимать его на камеры в целях безопасности

Американский хип-хоп-исполнитель Kodak Black (Кодак Блэк) призвал поклонников не снимать его на камеры в целях безопасности. Об этом артист заявил во время прямого эфира в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает HipHop DX.

Во время трансляции к машине музыканта подошел фанат и начал снимать его на телефон, после чего Kodak Black попросил его прекратить запись.

По словам рэпера, съемка публичных людей в общественных местах может быть опасна: в пример артист привел инцидент с музыкантом PnB Rock, который погиб в результате стрельбы в ресторане Лос-Анджелеса после того, как его девушка опубликовала их геолокацию в социальных сетях.

«Да, чувак, не записывай меня. Не делай этого. Ты спотыкаешься, мальчик. Ты что, не видишь того дерьма, что случилось с PnB Rock? Все слишком сильно меня любят, чтобы играть со мной, но в то же время не дай бог произойдет какое-нибудь безумие», — заявил артист.

В ноябре 2019 года Kodak Black был приговорен к более чем трем годам лишения свободы за незаконное приобретение оружия. В последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал рэпера за заслуги перед культурой и обществом. В июле этого года помилованного экс-главой США музыканта вновь арестовали с опиоидами.