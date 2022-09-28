Бывший директор футбольной академии Москвы осужден на три года за аферу

В Москве суд приговорил к 3 годам экс-директора футбольной академии за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы бывшего директора футбольной академии «Чертаново» 49-летнего Николая Ларина за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным в афере.

Суд установил, что Ларин в декабре 2018 года и январе 2020 года завысил число обучающихся в академии спортсменов, чтобы получить от государства дополнительные субсидии. Из московского бюджета на расчетный счет учебного заведения были необоснованно перечислены 36 миллионов рублей, которые расходовались на другие цели, в том числе на выплату премий.

Ларин признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.