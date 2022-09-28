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В Москве обокрали актрису Валентину Маркову

В Москве обокрали 80-летнюю актрису Валентину Маркову

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Актрису театра и кино Валентину Маркову обокрали в Москве. Об этом сообщает MK.RU.

Уточняется, что у 80-летней актрисы украли паспорт и пенсионную книжку. Инцидент произошел на улице Красная Пресня, другие подробности не приводятся. О пропаже документов артистка сообщила в полицию.

Маркова известна по картинам «Баллада о солдате», «Карьера Димы Горина», «Третий тайм» и некоторым эпизодам телевизионного шоу «Следствие ведут знатоки».

Ранее сообщалось, что российскую певицу Машу Распутину обокрали во время шопинга в Турции.

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Дениза Мацаева
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