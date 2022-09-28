В Москве обокрали актрису Валентину Маркову
В Москве обокрали 80-летнюю актрису Валентину Маркову
Актрису театра и кино Валентину Маркову обокрали в Москве. Об этом сообщает MK.RU.
Уточняется, что у 80-летней актрисы украли паспорт и пенсионную книжку. Инцидент произошел на улице Красная Пресня, другие подробности не приводятся. О пропаже документов артистка сообщила в полицию.
Маркова известна по картинам «Баллада о солдате», «Карьера Димы Горина», «Третий тайм» и некоторым эпизодам телевизионного шоу «Следствие ведут знатоки».
Ранее сообщалось, что российскую певицу Машу Распутину обокрали во время шопинга в Турции.