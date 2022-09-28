Адвокат Медведчука рассказал о содержании российских пленных в тюрьмах

Адвокат Медведчука Рыбин рассказал об убийстве российского пленного в тюрьме Украины

К российским военнопленным в украинских тюрьмах относятся ужасно, имеют место случаи убийств в местах лишения свободы, рассказал адвокат Виктора Медведчука Валентин Рыбин, его слова приводит РИА Новости.

«Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах», — заявил адвокат.

Кроме того, гражданин России «Валерий Иванов был убит в местах отбывания наказания». По словам Рыбина, его не успели обменять. «И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек», — резюмировал адвокат.

Ночью 22 сентября в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Украине территорий военнослужащие Вооруженных сил России, а также бойцы народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).