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Под Саратовом нашли останки редкого мозазавра

Ученые нашли под Саратовом останки редкого мозазавра

Фото: ИА «Регион 64»

Учены в ходе раскопок в Лысогорском районе Саратовской области нашли останки редкого мозазавра. Об этом сообщает «64 регион».

Уточняется, что специалисты обнаружили позвонок хализавра — крупной морской рептилии из семейства мозазавров, жившей около 70 миллионов лет назад.

Раскопки проводились с участием сотрудников подведомственного Монобрнауки России Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. По словам кандидата геолого-минералогических наук, доцента кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Максима Архангельского, подавляющее число костей мозазаврид из России были найдены на территории Поволжья — в Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях.

«В целом их остатки найдены на всех континентах, включая Антарктиду. В европейской части России и на смежных территориях разрозненные остатки и неполные скелеты мозазавров обычны. Самые частые находки - зубы, фрагменты челюстей и черепов. Недавно я принимал участие в определении индивидуального возраста редкого мозазавра, обнаруженного нами», — рассказал он.

Позвонок крупного мозазавра нашел выпускник кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Александр Щетинкин. Благодаря необычному строению позвонок отнесли к представителю подсемейства хализаврин (Halisaurinae).

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Варвара Кошечкина
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