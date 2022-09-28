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Россиянам назвали риски обналичивания денег

В Экспертном совете при ЦБ назвали риски обналичивания денег

Фото: Shutterstock

Обналичивание денег и их хранение вне банка может повлечь за собой ряд рисков, заявил в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Одной из проблем может стать дефицит сейфов, спрос на которые резко вырос во время пандемии. Мехтиев отметил, что сейчас «сейфы давно раскуплены», а импортозамещение комплектующих, прежде всего замков, пока не налажено. В качестве еще одного риска эксперт называет обесценивание сбережений из-за инфляции. Также, если клиент заберет деньги из банка, он не сможет получить проценты по вкладам, добавил Мехтиев.

Кроме того, по мнению эксперта, наличные деньги вызывают «искушение». «Присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки "жжет" что-то купить. Это вопрос умения контролировать свои расходы», — заключил он.

В последнее время в России отмечается повышенный спрос на наличные деньги. Объем средств в обращении 22 сентября увеличился на 132,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Нынешний показатель — максимальный с марта, когда объем подскочил более чем на 150 миллиардов рублей.

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Платон Щукин
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