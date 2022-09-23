Спрос на наличные в России вырос до максимума с марта

Объем наличных денег в обращении к 22 сентября увеличился на 132,1 млрд рублей

Спрос на наличные в России вырос — объем средств в обращении 22 сентября увеличился на 132,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

На данные также обратило внимание РБК. Эксперты, опрошенные изданием, пояснили, что технически статистика отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но в целом сумма близка к объемам, которые снимают население и предприятия: банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов.

Нынешний показатель — максимальный с марта, когда объем подскочил на более чем 150 миллиардов рублей. В начале кризиса, последовавшего за специальной военной операцией на Украине, россияне активно забирали деньги из банков: чуть больше чем за неделю с 24 февраля оборот наличных в стране увеличился почти на три триллиона рублей.

Собеседники РБК связывают рост спроса с объявлением частичной мобилизации. «Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно», — сказала главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее оценкам, потенциал роста спроса не исчерпан, люди готовятся к дальнейшему изменению ситуации.

О частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. К 23 сентября последовали разъяснения о том, каких специалистов мобилизация сейчас не касается и кто подлежит призыву.