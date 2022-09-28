Бывшего сотрудника ФСИН осудят за передачу Wi-Fi роутера и наушников осужденному

Под Тулой бывшего сотрудника ФСИН осудят за передачу Wi-Fi роутера и зарядки осужденному

В городе Донской 32-летнего бывшего сотрудника УФСИН осудят за получение взяток от осужденного и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Тульской области.

По данным следствия, в период с января 2020 по декабрь 2021 года фигурант неоднократно получал деньги от заключенного за передачу ему запрещенных в колонии предметов — Wi-Fi роутера, проводных наушников, зарядки для телефона и отдельных продуктов.

Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов. После этого мужчину поместили в СИЗО.

22 сентября сообщалось, что в Астрахани экс-начальник ИК-2 и двое сотрудников ФСИН получили от 2 до 3 лет за кражу металла.