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Бывшего сотрудника ФСИН осудят за передачу Wi-Fi роутера и наушников осужденному

Под Тулой бывшего сотрудника ФСИН осудят за передачу Wi-Fi роутера и зарядки осужденному

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Донской 32-летнего бывшего сотрудника УФСИН осудят за получение взяток от осужденного и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Тульской области.

По данным следствия, в период с января 2020 по декабрь 2021 года фигурант неоднократно получал деньги от заключенного за передачу ему запрещенных в колонии предметов — Wi-Fi роутера, проводных наушников, зарядки для телефона и отдельных продуктов.

Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов. После этого мужчину поместили в СИЗО.

22 сентября сообщалось, что в Астрахани экс-начальник ИК-2 и двое сотрудников ФСИН получили от 2 до 3 лет за кражу металла.

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Елизавета Новикова
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