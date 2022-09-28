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Названо число поданных сотрудниками IT-компаний заявлений на отсрочку от призыва

Минцифры РФ: сотрудники IT и телекома подали свыше 1,5 тыс. заявок на отсрочку от призыва
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Свыше 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали сотрудники IT и телеком-компаний в первый день приема заявок. Об этом 28 сентября сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России в Telegram.

Уточняется, что число заявлений подсчитано с момента создания специального сервиса на «Госуслугах».

В Минцифры также указали на ошибки, которые встречаются при подаче заявлений. В частности, использование неправильного шаблона и не соответствии информации в форме-подтверждении данным файла .sig. В опубликованном сообщении предлагаются решения подобных ошибок. Помимо этого, ведомство опубликовало видеоролик с пошаговой инструкцией по заполнению заявления.

Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. При этом в ведомстве уточнили, что наличие необходимой для отсрочки специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи не гарантирует права на освобождение от призыва, поскольку «необходимо также выполнять критически важные функции».

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Марина Совина
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