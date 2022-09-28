Описаны характеристики российской атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень»

Военный эксперт Леонков назвал атомную подводную лодку проекта 885М «Ясень» универсальной

Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» отличается от предыдущего варианта большей технологичностью при меньшем количестве экипажа, а также универсальностью: она способна поражать и подводные, и наводные, и наземные цели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал специалист по оружию, военный эксперт Алексей Леонков.

Первая атомная подводная лодка серии проекта 885М «Ясень» «Новосибирск» прибыла к месту своей постоянной дислокации на Камчатке. В Минобороны сообщают, что подводный крейсер уже произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели.

«Буква "М" в названии проекта означает модернизацию. Его особенность состоит, прежде всего, в том, что новая подводная лодка отличается от головной по размерам и меньшим количеством экипажа: 90 против 65. Отсутствующие члены заменяет современная боевая информационно-управляющая система, которая берет на себя множество функций и облегчает боевую работу», — рассказал Леонков.

Также, по словам эксперта, пусковые установки позволяют размещать 40 крылатых ракет «Калибр», а также ракеты «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон» в количестве 36 штук. Плюс десять торпедных аппаратов.

«Торпедная атака ведь тоже не отменяется. Еще длительное время она останется эффективным средством вооружения, позволяющим поражать корабли противника, — подчеркнул специалист. — Всего в серии планируется выпустить восемь подводных лодок, которые будут выходить в соответствии с графиком. Модернизация позволила сделать их более компактными и тихоходными, увеличив при этом огневую мощь и сделав универсальными».

Леонков заключил, что новая подводная лодка может поражать, как подводные, так и наводные и наземные цели. Она стала более универсальной и современной.

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