Кремль призвал Запад подумать перед заявлениями о ЧП на «Северных потоках»

Песков призвал дождаться выводов Дании и Швеции о ЧП на «Северных потоках»

Запад должен подумать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не понимаем, что там произошло... Вопросов очень много... Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв», — призвал он.

По словам пресс-секретаря президента, стоит дождаться выводов Дании и Швеции, поскольку «у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг». Песков также добавил, что никто не мог подойти к трубам, не попав в поле зрения этого оборудования.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Выяснилось, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. В районе утечек было зафиксировано два подводных взрыва.

Как допустили немецкие власти, падение давления в газопроводе «Северный поток-2», а также в обеих нитках «Северного потока» могло стать следствием диверсии. Указывалось, что целью возможной диверсии могло стать создание неопределенности на европейских газовых рынках.