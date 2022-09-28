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Спорт

Спортсмены и тренеры сборной России по гребле получили повестки

Глава ФГСР Алексей Свирин заявил, что гребцы и тренеры сборной России получили повестки
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спортсмены и тренеры сборной России по гребле получили повестки в военкомат. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы — это минимальный процент», — заявил Свирин. Глава федерации отметил, что в команде реагируют на ситуацию и следуют инструкциям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов национальной команды на объявление частичной мобилизации в стране. Он заявил, что у многих игроков во время товарищеского матча с Киргизией мысли занимала политическая обстановка, а не футбол.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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