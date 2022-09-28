Володин высказался о результатах референдумов о присоединении к России

Володин заявил, что присоединение Донбасса и областей Украины спасает людей от геноцида

Принятое решение о присоединении республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей к России спасает миллионы людей от геноцида. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«[Решение о присоединении] дает возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал политик.

Он сопроводил свой пост в Telegram результатами референдумов. Так, в Луганской народной республике (ЛНР) за вхождение в состав России высказались 98,42 процента жителей, в Донецкой народной республике (ДНР) — 99,23 процента. В свою очередь, в Херсонской области 87,05 процента жителей проголосовали за присоединение к России, в Запорожской — 93,11 процента.

Ранее итоги референдумов оценил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он констатировал, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными. «Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал политик.