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Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам газа

Россия и «Талибан» одобрили сделку по поставкам газа и зерна в Афганистан

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сделка между Москвой и правительством «Талибана» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан предварительно одобрена, обсуждаются детали. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Ранее исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи заявил, что между Москвой и Кабулом заключено предварительное соглашение о поставках топлива и зерна. По его словам, администрации талибов предложили скидку на покупку сырья.

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Варвара Кошечкина
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