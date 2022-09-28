Сотня овец погналась за женщиной во время ее пробежки по лесу

Во Франции стадо заблудившихся овец присоединилось к женщине на пробежке

Во Франции стадо овец решило присоединиться к отправившейся на пробежку женщине. Об этом сообщает Daily Mail.

Художница Элеонора Шольц была на прогулке, когда наткнулась на растерянную бегунью, которая объяснила, что не менее сотни овец погнались за ней. Она столкнулась с животными в лесу и предположила, что те заблудились.

Бегунья сказала, что планирует вывести овец на пастбища, которые она видела в начале пробежки. Примечательно, что стадо терпеливо ждало женщину во время разговора с Шольц, а затем продолжило путь вслед за ней.

По данным MSD Veterinary Manuel, овцам свойственно сбиваться в стада и следовать за лидером. Если одна овца в стаде начинает бежать куда-либо, остальные следуют ее примеру.

Неизвестно, вернулись ли животные на свою ферму.

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