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Задержанного ФСБ бывшего сотрудника СБУ арестовали за шпионаж

В Москве задержанного ФСБ бывшего сотрудника СБУ арестовали до 27 ноября за шпионаж

Фото: Shutterstock

В Москве бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Кривого арестовали до 27 ноября за шпионаж. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает «Интерфакс».

Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. По статье о шпионаже гражданину Украины грозит до 20 лет колонии.

Детали уголовного дела неизвестны, так как оно имеет гриф «секретно».

26 августа сообщалось, что ФСБ поймала на шпионаже в Курске агента украинской разведки. Он собирал данные о российских военных объектах.

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Елизавета Новикова
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