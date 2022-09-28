Задержанного ФСБ бывшего сотрудника СБУ арестовали за шпионаж

В Москве задержанного ФСБ бывшего сотрудника СБУ арестовали до 27 ноября за шпионаж

В Москве бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Кривого арестовали до 27 ноября за шпионаж. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает «Интерфакс».

Ранее он был задержан сотрудниками ФСБ, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. По статье о шпионаже гражданину Украины грозит до 20 лет колонии.

Детали уголовного дела неизвестны, так как оно имеет гриф «секретно».

26 августа сообщалось, что ФСБ поймала на шпионаже в Курске агента украинской разведки. Он собирал данные о российских военных объектах.